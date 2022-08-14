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Численность населения Земли превысила 8 млрд, - Countrymeters

Фото: население Земли превысило 8 млрд человек (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на август 2022 года численность населения Земли уже превысила 8 млрд человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сервис Countrymeters.

Согласно данным Countrymeters, актуальная численность населения планеты составляет 8,009 млрд человек. При этом мужское население преобладает над женским - 50,5% против 49,5%.

Топ-10 стран по численности населения остается прежним: Китай (1,456 млрд), Индия (1,418 млрд), США (336 млн), Индонезия (281 млн), Пакистан (230 млн), Нигерия (218 млн), Бразилия (216 млн), Бангладеш (169 млн), Россия (146 млн) и Мексика (132 млн).

Отметим, по данным ООН, численность населения Земли должна была достигнуть 8 млрд к середине ноября 2022 года.

Напомним, ранее ООН прогнозировала, что в ближайшие 30 лет население планеты вырастет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет отметки 9,7 млрд.

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