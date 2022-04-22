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Числа и времени недостаточно: Подоляк о поставках оружия Украине

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, чтобы противостоять Российской Федерации, нуждается в еще большем количестве вооружения. Однако, доставить его необходимо как можно скорее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Больше всего Украина сейчас нуждается в тяжелом вооружении. Между тем наши партнеры, вместо того, чтобы привыкнуть к новому ритму в мире, продолжают растягивать процесс поставок.

"Нашим партнерам очень сложно привыкнуть к новому ритму жизни. Что надо не завтра, не послезавтра, не через месяц, не после того, как обговорим все, а нужно сегодня и много. К сожалению, того количества и того времени, за которое это количество должно быть, не хватает. Нам нужно, чтобы этого количества было немножко больше, особенно тяжелой артиллерии, и она была как можно быстрее", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, наша страна нуждается в большем количестве тяжелого вооружения.

Война России против Украины длится пятьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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