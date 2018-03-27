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Интервью

Чиновницу КГГА задержали на взятке в сумме 15 тыс. гривен

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 21:44
Фото: взятка (пресс-служба прокуратуры АР Крым)
Фото: взятка (пресс-служба прокуратуры АР Крым)

Ее задержали во время получения неправомерной выгоды

Правоохранители задержали по подозрению в получении взятки чиновницу Киевской городской госадминистрации (КГГА). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"...задержано главного специалиста отдела торговли управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА во время получения неправомерной выгоды от представителя субъекта хозяйствования за не принятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями", - говорится в сообщении.

Чиновница требовала и получила неправомерную выгоду в сумме 15 тысяч гривен за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 1 марта в Киевской области должностных лиц одного из горсоветов разоблачили на взятке. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, речь идет о чиновниках города Васильков.

Задержанный при попытке подкупа директор харьковского завода "Укроборонпрома" уволен Главного архитектора одного из городов Харьковской области задержали на взятке
Теги публикации: КГГА, чиновники, взятка, коррупция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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