Чиновницу КГГА задержали на взятке в сумме 15 тыс. гривен

Ее задержали во время получения неправомерной выгоды

Правоохранители задержали по подозрению в получении взятки чиновницу Киевской городской госадминистрации (КГГА). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"...задержано главного специалиста отдела торговли управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА во время получения неправомерной выгоды от представителя субъекта хозяйствования за не принятие мер реагирования в связи с выявленными нарушениями", - говорится в сообщении.

Чиновница требовала и получила неправомерную выгоду в сумме 15 тысяч гривен за непринятие мер реагирования по результатам рассмотрения обращений гражданина о законности продажи алкогольных напитков в пяти объектах торговли.

Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 1 марта в Киевской области должностных лиц одного из горсоветов разоблачили на взятке. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, речь идет о чиновниках города Васильков.