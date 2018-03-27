Чиновницю КМДА затримали на хабарі в сумі 15 тис. гривень

Її затримали під час отримання неправомірної вигоди

Правоохоронці затримали за підозрою в отриманні хабара чиновницю Київської міської держадміністрації (КМДА). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

"...затримано головного спеціаліста відділу торгівлі управління торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА під час отримання неправомірної вигоди від представника суб’єкта господарювання за не вжиття заходів реагування у зв’язку з виявленими порушеннями", - йдеться у повідомленні.

Чиновниця вимагала та отримала неправомірну вигоду в сумі 15 тисяч гривень за невжиття заходів реагування за результатами розгляду звернень громадянина щодо законності продажу алкогольних напоїв в п’яти об’єктах торгівлі.

Фото: прес-служба прокуратури АР Крим

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 1 березня у Київській області посадовців однієї з міськрад викрили на хабарі. Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, йдеться про посадовців міста Васильків.