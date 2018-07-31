Чиновница Херсонского горсовета после нападения находится в реанимации

Городской голова Херсона сообщил о состоянии здоровья Екатерины Гандзюк

Чиновница городского совета Херсона Екатерина Гандзюк, на которую 31 июля напал неизвестный, находится в реанимации. Об этом сообщил городской глава Владимир Миколаенко, передает Khersonline.

По словам мэра, Гандзюк находится в реанимации областной больницы. Врачи постоянно следят за состоянием потерпевшей.

"Она находится в больнице. Пострадали туловище, рука и левый глаз", - сказал Миколаенко во время заседания горсовета.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 31 июля 2018 года, в Херсоне сегодня утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии.

Добавим, в Запорожской области в Бердянске 31 июля неизвестный застрелил общественного активиста, участника АТО с позывным "Сармат" Виталия Олешко. С целью задержания злоумышленника на территории Запорожской и Донецкой областей полицией введен оперативный план "Сирена".