Чиновниця Херсонської міськради після нападу перебуває в реанімації

Міський голова Херсона повідомив про стан здоров'я Катерини Гандзюк

Чиновниця міської ради Херсона Катерина Гандзюк, на яку напав невідомий, перебуває у реанімації. Про це повідомив міський голова Володимир Миколаєнко, передає Khersonline.

за словами мера, Гандзюк перебуває в реанімації обласної лікарні. Лікарі постійно наглядають за потерпілою.

"Вона знаходиться в лікарні. Постраждали тулуб, рука і ліве око", - сказав Миколаєнко під час засідання міськради.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 31 липня 2018 року, у Херсоні сьогодні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії.

Додамо, у Запорізькій області в Бердянську 31 липня невідомий застрелив громадського активіста, учасника АТО з позивним "Сармат" Віталія Олешко. З метою затримання зловмисника на території Запорізької і Донецької областей поліцією введено оперативний план "Сирена".