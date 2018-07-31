Чиновниця Херсонської міськради після нападу перебуває в реанімації

Новини Суспільство 31.07.2018 - 14:58
Фото: Катерина Гандзюк (novynarnia.com)
Фото: Катерина Гандзюк (novynarnia.com)

Міський голова Херсона повідомив про стан здоров'я Катерини Гандзюк

Чиновниця міської ради Херсона Катерина Гандзюк, на яку напав невідомий, перебуває у реанімації. Про це повідомив міський голова Володимир Миколаєнко, передає Khersonline.

за словами мера, Гандзюк перебуває в реанімації обласної лікарні. Лікарі постійно наглядають за потерпілою.

"Вона знаходиться в лікарні. Постраждали тулуб, рука і ліве око", - сказав Миколаєнко під час засідання міськради.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 31 липня 2018 року, у Херсоні сьогодні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради та громадську діячку Катерину Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії.

Додамо, у Запорізькій області в Бердянську 31 липня невідомий застрелив громадського активіста, учасника АТО з позивним "Сармат" Віталія Олешко. З метою затримання зловмисника на території Запорізької і Донецької областей поліцією введено оперативний план "Сирена". 

 

 

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Теги:  Херсон,  нападение,  чиновники,  депутаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС