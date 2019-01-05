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Чиновнику Службы автодорог вручили подозрение в растрате 105 млн бюджетных гривен

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 14:32
Чиновнику Службы автодорог вручили подозрение в растрате 105 млн бюджетных гривен
Фото: взятка (РБК-Украина)

Прокуратура Ивано-Франковской области вручила сообщение о подозрении одному из руководителей Службы автомобильних дорог

Прокуратура Ивано-Франковской области вручила сообщение о подозрении одному из руководителей Службы автомобильних дорог по факту растраты бюджетных средств на сумму более 105 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру области.

Сообщается, что бюджетные средства были выделены на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги Н-10 "Стрый-Мамалыга".

"Досудебным расследованием установлено завышение в два раза цены на отдельные материальные ресурсы, использованные при выполнении вышеуказанных работ (оказание услуг), что привело к нанесению ущерба государственному бюджету на сумму более 105 млн гривен", - говорится в сообщении.

Одному из руководителей инкриминируют ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке председателя одной из районных государственных администраций Львовской области. 

 

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