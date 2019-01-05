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Чиновнику Служби автодоріг вручили підозру у розтраті 105 млн бюджетних гривень

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 14:32
Чиновнику Служби автодоріг вручили підозру у розтраті 105 млн бюджетних гривень
Фото: хабар (РБК-Україна)

Прокуратура Івано-Франківської області вручила повідомлення про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг

Прокуратура Івано-Франківської області вручила повідомлення про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг за фактом розтрати бюджетних коштів на суму понад 105 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру області.

Повідомляється, що бюджетні кошти були виділені на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Н-10 "Стрий-Мамалига".

"Досудовим розслідуванням встановлено завищення в два рази ціни на окремі матеріальні ресурси, використані при виконанні вищевказаних робіт (надання послуг), що призвело до нанесення збитків державному бюджету на суму понад 105 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Одному з керівників інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі голову однієї з районних державних адміністрацій Львівської області.

 

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