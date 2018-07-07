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Чиновников Юго-Западной ж/д уличили в хищении 20 млн гривен

НовостиОбщество    07.07.2018 - 17:58
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Чиновники приобрели некачественные запчасти для поездов, что могло привести к аварии на железной дороге и человеческим жертвам

Чиновников Юго-Западной железной дороги Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве уличила в растрате 20 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что деньги чиновники железной дороги растратили во время закупки запчастей для подвижного состава.

"Правоохранители установили, что чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые в соответствии с экспертными исследованиями по своему составу не соответствуют государственным стандартам качества",- сообщили в СБУ.

Специалисты пришли к выводам, что использование некачественных запчастей могло привести к их преждевременной поломке и авариям, что могло в свою очередь повлечь человеческие жертвы. Кроме того, это бы нанесло многомиллионный ущерб на объектах критической инфраструктуры.

В связи с этим, вся некачественная продукция была изъята, на нее наложен арест.

"В настоящее время троим фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала украинца, который пытался вывезти в Россию запчасти к авиадвигателям.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, растрата  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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