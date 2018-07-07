Посадовців Південно-Західної залізниці викрили на розкраданні 20 млн гривень

Посадовці придбали неякісні запчастини до поїздів, що могло спричинити аварії на залізниці та людські жертви

Посадовців Південно-Західної залізниці Служба безпеки України (СБУ) в Києві викрила на розтраті 20 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначається, що гроші посадовці залізниці розтратили під час закупівлі запчастин для рухомого складу.

"Правоохоронці встановили, що чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів та прийняли на баланс запчастини, які згідно з експертними дослідженнями за своїм складом не відповідають державним стандартам якості",- повідомили в СБУ.

Фахівці дійшли висновків, що використання неякісних запасних частин могло призвести до їх передчасної поломки та аварій, що могло в свою чергу спричинити людські жертви. Крім того, це би завдало багатомільйонних збитків на об’єктах критичної інфраструктури.

У зв'язку з цим, вся неякісна продукція була вилучена, на неї накладено арешт.

"Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала українця, який намагався вивезти до Росії запчастини до авіадвигунів.