Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Посадовців Південно-Західної залізниці викрили на розкраданні 20 млн гривень

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 17:58
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Посадовці придбали неякісні запчастини до поїздів, що могло спричинити аварії на залізниці та людські жертви

Посадовців Південно-Західної залізниці Служба безпеки України (СБУ) в Києві викрила на розтраті 20 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначається, що гроші посадовці залізниці розтратили під час закупівлі запчастин для рухомого складу.

"Правоохоронці встановили, що чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів та прийняли на баланс запчастини, які згідно з експертними дослідженнями за своїм складом не відповідають державним стандартам якості",- повідомили в СБУ.

Фахівці дійшли висновків, що використання неякісних запасних частин могло призвести до їх передчасної поломки та аварій, що могло в свою чергу спричинити людські жертви. Крім того, це би завдало багатомільйонних збитків на об’єктах критичної інфраструктури.

У зв'язку з цим, вся неякісна продукція була вилучена, на неї накладено арешт.

"Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала українця, який намагався вивезти до Росії запчастини до авіадвигунів.

СБУ викрила механізм отримання хабарів посадовцями Держводагенства СБУ блокувала відшкодування податків на 30 млн гривень підприємству, яке фінансує терористів "ЛНР"
Теги публікації: Служба безпеки України, растрата  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся