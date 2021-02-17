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Чиновников "Укрзализныци" уличили в растрате 4,5 млн гривен

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители уличили в растрате государственных средств служебных лиц одного из структурных подразделений Юго-Западной АО "Укрзализныця". Те средства выделялись на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным следствия, чиновники оформили ряд договоров на выполнение подрядных работ. Фактически ремонт сделали своими силами, а средства перечислили другим коммерческим структурам за якобы выполненные работы.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 4,5 миллиона гривен. Обыски провели на территории города Киева, Киевской и Черниговской областей.

Фото: место обысков (npu.gov.ru)

По месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли бухгалтерию и документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также компьютерную технику, электронные носители информации и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Должностным лицам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему главе правления банка "Аркада". По данным следствия, он может быть причастен к растрате 22 млн гривен вкладчиков.

Также бывшему чиновнику Вооруженных сил Украины объявили подозрение. Он подозревается в растрате бюджетных денег.

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Новости Украины Укрзализныця
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