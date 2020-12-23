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Убытки на 20 млн гривен: экс-должностному лицу ВСУ сообщили о подозрении

Харьков, Среда 23 декабря 2020 17:21
Убытки на 20 млн гривен: экс-должностному лицу ВСУ сообщили о подозрении
Фото: Министерство обороны Украины (mil.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Бывшему чиновнику Вооруженных сил Украины объявили подозрение. Он подозревается в растрате бюджетных денег.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По версии следствия, бывший начальник главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ при подписании договоров купли-продажи искусственно завышал стоимость одного квадратного метра вторичного жилья для закупки на нужды Министерства обороны Украины в Харькове в интересах хозяйственных субъектов.

В результате этих действий Минобороны потерпело убытки в размере 20 миллионов гривен.

Офис генпрокурора сообщил экс-чиновнику о подозрении по ч.5 статьи 191 (растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области чиновника облгосадминистрации подозревают в служебной халатности. Из-за его действий государство понесло убыток в миллион гривен.

Также известно, что бывшему первому заместителю председателя Госгеонедр вручили подозрение. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству миллионные убытки.

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