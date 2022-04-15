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Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление

Фото: чиновникам дали время до 25 апреля, чтобы вернуться в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров принял постановление, которым обязал чиновников вернуться в Украину. У них есть время до 25 апреля, иначе грозит дисциплинарное взыскание, включая увольнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Речь идет о постановлении №440 "Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения".

Этим документом:

  • предоставляется право руководителям государственной службы во время действия военного положения вводить дистанционную работу для работников, находящихся на территории Украины;
  • устанавливается, что работа за границей допускается только в случае служебной командировки;
  • предоставляется право руководителю государственной службы применять дисциплинарное взыскание к работникам, находящимся в рабочее время вне рабочего места без решения соответствующего руководителя.

Напомним, что согласно закону о госслужбе к государственным служащим применяется один из таких видов дисциплинарного взыскания:

  • замечание;
  • выговор;
  • предупреждение о неполном служебном соответствии;
  • освобождение от должности государственной службы.

Напомним, что в Кабмине заявили о намерении "бронировать" мужчин призывного возраста для восстановления разрушенных населенных пунктов.

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Кабинет Министров Украины