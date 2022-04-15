Чиновников обязали вернуться в Украину до 25 апреля. Кабмин принял постановление

Кабинет министров принял постановление, которым обязал чиновников вернуться в Украину. У них есть время до 25 апреля, иначе грозит дисциплинарное взыскание, включая увольнение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Речь идет о постановлении №440 "Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения".
Этим документом:
Напомним, что согласно закону о госслужбе к государственным служащим применяется один из таких видов дисциплинарного взыскания:
Напомним, что в Кабмине заявили о намерении "бронировать" мужчин призывного возраста для восстановления разрушенных населенных пунктов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.