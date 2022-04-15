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Чиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постанову

Фото: чиновникам дали час до 25 квітня, щоб повернутися в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зобов'язав чиновників повернутися в Україну. У них є час до 25 квітня, інакше загрожує дисциплінарне стягнення, включаючи звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Йдеться про постанову №440 "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану".

Цим документом:

  • надається право керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України;
  • встановлюється, що робота працівників за кордоном допускається лише у разі службового відрядження;
  • надається право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення до працівників, які перебувають у робочий час поза робочим місцем без вирішення відповідного керівника.

Нагадаємо, що згідно із законом про держслужбу до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

  • зауваження;
  • догана;
  • попередження про неповну службову відповідність;
  • звільнення з посади державної служби.

Нагадаємо, що у Кабміні заявили про намір "бронювати" чоловіків призовного віку для відбудови зруйнованих населених пунктів.

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Кабінет Міністрів України