Чиновників зобов'язали повернутися в Україну до 25 квітня. Кабмін ухвалив постанову

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зобов'язав чиновників повернутися в Україну. У них є час до 25 квітня, інакше загрожує дисциплінарне стягнення, включаючи звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Йдеться про постанову №440 "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану".
Цим документом:
Нагадаємо, що згідно із законом про держслужбу до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:
Нагадаємо, що у Кабміні заявили про намір "бронювати" чоловіків призовного віку для відбудови зруйнованих населених пунктів.
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