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Чиновников, которые могут быть причастны к помощи врагу, нужно проверить для защиты нацинтересов, - эксперт

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Вторник 29 марта 2022 15:32
Чиновников, которые могут быть причастны к помощи врагу, нужно проверить для защиты нацинтересов, - эксперт Фото: Верховная рада (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Артем Горовенко

Чиновников и высших должностных лиц в правительстве и парламенте, которых публично подозревают в возможной причастности к помощи оккупантам, необходимо незамедлительно проверить спецслужбам с целью защиты национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Николая Давидюка в Facebook.

"За последние несколько дней Россия изменила тактику ракетных обстрелов и сконцентрировалась на объектах инфраструктуры - нефтебазах, складах техники. Эксперты объясняют это, во-первых, желанием сорвать подготовку к посевной (а затем лишить нас экспортной выручки и повлечь за собой голод в ключевых регионах Северной Африки и Ближнего Востока, что может привести к миллионным потокам беженцев в ЕС), во-вторых, желанием повлиять на обеспечение горючей армии. Ущерб от ударов по таким объектам во Львове, Луцке, Ровно и других регионах еще предстоит подсчитать", - отметил политолог.

По его словам, накануне он общался с одним из руководителей таких пораженных баз, который называет причину "чрезвычайной точности" войск оккупанта при атаке на нефтебазы и просит "благодарить" за нее инициативу главы налогового комитета Даниила Гетманцева.

"Якобы он за определенное время до вторжения инициировал внесение gps-координат уровнемеров нефтебаз в налоговую отчетность. И это позволило в открытом доступе не только видеть сами базы, но и понимать наполненность резервуаров. Гетманцев уже опроверг эти претензии. А базы убрали из открытого доступа в интернете", - дополнил Давидюк.

Эксперт отмечает, что Гетманцева и других причастных к решению чиновников необходимо проверить в целях защиты национальных интересов.

"Ведь такие действия, сознательные или не сознательные, явно смотрятся как игра в пользу противника. И очень похожи на того парня из Tik-Tok, по действиям которого россияне разнесли наш торговый центр в столице", - резюмировал он.

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