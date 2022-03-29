Чиновників, які можуть бути причетні до допомоги ворогові, потрібно перевірити для захисту націнтересів, - експерт

Чиновників і вищих посадових осіб в уряді і парламенті, яких публічно підозрюють у можливій причетності до допомоги окупантам, необхідно негайно перевірити спецслужбам з метою захисту національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політолога Миколу Давидюка в Facebook .

"За останні кілька днів Росія змінила тактику ракетних обстрілів і сконцентрувалася на об'єктах інфраструктури - нафтобазах, складах техніки. Експерти пояснюють це, по-перше, бажанням зірвати підготовку до посівної (а потім позбавити нас експортної виручки і спричинити за собою голод в ключових регіонах Північної Африки і Близького Сходу, що може призвести до мільйонних потоків біженців в ЄС), по-друге, бажанням вплинути на забезпечення горючої армії. Збиток від ударів по таких об'єктах у Львові, Луцьку, Рівному та інших регіонах ще належить підрахувати", - зазначив політолог.

За його словами, напередодні він спілкувався з одним з керівників таких уражених баз, який називає причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї ініціативу голови податкового комітету Данила Гетманцева.

"Нібито він за певний час до вторгнення ініціював внесення gps-координат рівнемірів нафтобаз до податкової звітності. І це дозволило у відкритому доступі не тільки бачити самі бази, а й розуміти наповненість резервуарів. Гетманцев вже спростував ці претензії. А бази прибрали з відкритого доступу в інтернеті", - доповнив Давидюк.

Експерт зазначає, що Гетманцева та інших причетних до рішення чиновників необхідно перевірити з метою захисту національних інтересів.

"Адже такі дії, свідомі або не свідомі, явно виглядають як гра на користь противника. І дуже схожі на того хлопця з Tik-Tok, за діями якого росіяни рознесли наш торговий центр в столиці", - резюмував він.