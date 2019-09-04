Чиновников Киевской таможни обвиняют в нанесении убытков государству

Правоохранители разоблачили должностных лиц Киевской таможни на злоупотреблениях при перемещении товаров через границу, в результате чего государству был нанесен ущерб более 5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины в Facebook.

По данным правоохранителей, чиновники по предварительному сговору со служащими одного из предприятий Киевской области в период с 2017 по 2018 год пользуясь служебным положением нарушали порядок перемещения товаров через таможенную границу Украины.

"Они, в частности, обеспечили незаконные операции по вывозу отходов гартцинка и окиси цинка, которые облагаются по нулевой ставке НДС, за пределы таможенной территории Украины с сокрытием от таможенного контроля. Сделка осуществлялась путем представления таможенному органу как основания для перемещения, поддельных документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сделок предприятие получило бюджетное возмещение НДС в размере свыше 5 млн гривен, чем повлекло убытки государству.

Сейчас правоохранители проводят обыски по месту жительства причастных к противоправной деятельности в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишением свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР проводили обыски на Волынской таможне из-за схем с импортом авто. По данным следствия, в результате противоправной деятельности налоговиков и конвертационной был нанесен ущерб государству на 190 млн гривен.