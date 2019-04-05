Чиновников КГГА задержали на вымогательстве денег у людей с инвалидностью

В Киеве прокуратура совместно с СБУ задержала на вымогательстве и получении взятки бывшего и действующего должностных лиц Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Установлено, что экс-заведующий сектором по вопросам обеспечения средствами реабилитации Департамента социальной политики КГГА и главный специалист этого же сектора наладили схему вымогательства у граждан, имеющих группу инвалидности, неправомерной выгоды за получения последними разрешений на обеспечение автомобилями на льготных условиях.

Злоумышленников задержали "на горячем" во время получения последнего транша неправомерной выгоды в размере 300 долларов. Общая сумма полученной неправомерной выгоды составила 1000 долларов.

Фото: задержание взяточников (kyiv.gp.gov.ua)

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении. Также во взаимодействии с управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на расследование аналогичных правонарушений в сфере выдачи разрешений на приобретение автомобилей на льготных условиях со стороны руководства указанного Департамента.

Напомним, правоохранители разоблачили на вымогательстве и получении взятки размером 20 тыс. долларов исполняющего обязанности'язків начальника Главного управления Держгеокадастру в Волынской области.

Ранее сообщалось, что во Львове директора свалки арестовали за вымогательство 4,7 млн гривен.