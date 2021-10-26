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Чиновников КГГА разоблачили на хищении 12 млн гривен, - СБУ

Автор: Мария Кучерявец

СБУ разоблачила чиновников Департамента коммунальной собственности Киева на коррупционных схемах. Вследствие чего местный бюджет недополучил 12 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, деньги разворовывались из ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию, а именно - оцифровку технической документации недвижимости.

Как установила СБУ, к организации "схемы" причастны по меньшей мере три учреждения:

  • Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА);
  • Коммунальное предприятие Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации";
  • Частное предприятие "Лаборатория информационных технологий".

Указано, что "схема" заключалась в махинациях с тендерными процедурами.

Так, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса, а еще составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями.

"Это позволило злоумышленникам положить 12 млн гривен в собственные карманы. Деньги выводили через конвертационный центр - на банковские счета фиктивных предприятий", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 16 обысков, в результате чего прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, а также изъяли:

  • печати и документы более 30 фиктивных предприятий;
  • документы о незаконном выводе средств;
  • серверное оборудование, компьютерную технику и мобильные терминалы;
  • записи "черной" бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 12 млн гривен.

Сейчас планируется проведение экспертиз, чтобы подтвердить нанесенный государству ущерб и принять соответствующее процессуальное решение.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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КГГАкоррупция