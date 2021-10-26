Чиновников КГГА разоблачили на хищении 12 млн гривен, - СБУ

СБУ разоблачила чиновников Департамента коммунальной собственности Киева на коррупционных схемах. Вследствие чего местный бюджет недополучил 12 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, деньги разворовывались из ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию, а именно - оцифровку технической документации недвижимости.
Как установила СБУ, к организации "схемы" причастны по меньшей мере три учреждения:
Указано, что "схема" заключалась в махинациях с тендерными процедурами.
Так, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса, а еще составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями.
"Это позволило злоумышленникам положить 12 млн гривен в собственные карманы. Деньги выводили через конвертационный центр - на банковские счета фиктивных предприятий", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели 16 обысков, в результате чего прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, а также изъяли:
Сейчас планируется проведение экспертиз, чтобы подтвердить нанесенный государству ущерб и принять соответствующее процессуальное решение.
Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)