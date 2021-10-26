Чиновників КМДА викрили на розкраданні 12 млн гривень, - СБУ

СБУ викрила чиновників Департаменту комунальної власності Києва на корупційних схемах. Внаслідок чого місцевий бюджет недоотримав 12 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, кошти розкрадали з ресурсів, виділених на цифрову трансформацію, а саме - оцифровку технічної документації нерухомості.
Як встановила СБУ, до організації "схеми" причетні щонайменше три установи:
Вказано, що "схема" полягала у махінаціях із тендерними процедурами.
Так, чиновники віддали перемогу у тендері на 40 млн грн без будь-якого конкурсу, а ще складали кошторис послуг з наперед завищеними показниками.
"Це дозволило зловмисникам покласти 12 млн гривень у власні кишені. Гроші виводили через конвертаційний центр - на банківські рахунки фіктивних підприємств", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели 16 обшуків, внаслідок чого припинили діяльність незаконного конвертаційного центру, а також вилучили:
Наразі планується проведення експертиз, аби підтвердити завдані державі збитки та прийняти відповідне процесуальне рішення.
Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)