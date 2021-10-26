Чиновників КМДА викрили на розкраданні 12 млн гривень, - СБУ

За інформацією правоохоронців, кошти розкрадали з ресурсів, виділених на цифрову трансформацію, а саме - оцифровку технічної документації нерухомості.

Як встановила СБУ, до організації "схеми" причетні щонайменше три установи:

Департамент комунальної власності міста Києва (у структурі КМДА);

Комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації";

Приватне підприємство "Лабораторія інформаційних технологій".

Вказано, що "схема" полягала у махінаціях із тендерними процедурами.

Так, чиновники віддали перемогу у тендері на 40 млн грн без будь-якого конкурсу, а ще складали кошторис послуг з наперед завищеними показниками.

"Це дозволило зловмисникам покласти 12 млн гривень у власні кишені. Гроші виводили через конвертаційний центр - на банківські рахунки фіктивних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 16 обшуків, внаслідок чого припинили діяльність незаконного конвертаційного центру, а також вилучили:

печатки та документи понад 30 фіктивних підприємств;

документи щодо незаконного виведення коштів;

серверне обладнання, комп’ютерну техніку та мобільні термінали;

записи "чорної" бухгалтерії, котрі свідчать про привласнення державних грошових коштів на загальну суму 12 млн гривень.

Наразі планується проведення експертиз, аби підтвердити завдані державі збитки та прийняти відповідне процесуальне рішення.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)