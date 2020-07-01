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Чиновников Харьковской ОГА подозревают в хищении бюджетных средств

Новости » Общество     01.07.2020 - 04:35
Чиновников Харьковской ОГА подозревают в хищении бюджетных средств
Фото для иллюстрации (flickr / National Bank Of Ukraine)

Экс-директор департамента Харьковской ОГА и его зам подозреваются в присвоении 560 тысяч гривен

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов харьковской ОГА и его заместителю в завладении бюджетных средств. Общая сумма ущерба оценивается в 580 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что бывшие директор одного из департаментов ХОГА и его заместитель вступили в преступный сговор с директором ООО с целью завладения бюджетными средствами при проведении ремонта сетей электроснабжения в многоквартирных жилых домах в г. Лозовая Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, проведения ремонта бывший директор департамента и его заместитель подписали акты приемки выполненных работ, зная, что в документе указана заведомо недостоверная информация.

В действительности часть оборудования вообще не была установлена, а другая часть - установлена по завышенным ценам. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 580 тыс. гривен.

Экс-чиновников и директора ООО обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Харькове Служба безопасности Украины задержала двух человек, которые пытались продать должности топ-чиновников в Харьковской области. Злоумышленники предлагали должности главы ОГА и руководителя областной налоговой.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило о задержании председателя одной из областных госадминистраций на получении взятки. Чиновник требовал 1,8 млн гривен.

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Автор: News Editor 1

Теги Новости Украины ХарьковвзяткаПрокуратура
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