Чиновников в Бейруте предупреждали об угрозе взрыва в порту, - Reuters

Ливанские силовики предупредили премьер-министра и президента Ливана в прошлом месяце, что 2750 тонн аммиачной селитры, хранящейся в порту Бейрута, представляют угрозу безопасности и могут уничтожить столицу, если она взорвется.

Об этом свидетельствуют документы, просмотренные агентством Reuters и высокопоставленными источниками безопасности.

Так, в докладе Главного управления Государственной Безопасности о событиях, предшествовавших взрыву, содержалась ссылка на частное письмо, направленное президенту Мишелю Ауну и премьер-министру Хасану Диабу 20 июля. В письме властей предупреждали, что если селитра в порту взорвется, то это может уничтожить Бейрут.

Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности сказал агентству, что власти пришли к выводу, что химикаты в порту должны быть надежно защищены и оставаться там же, поскольку в противном случае могут быть использованы для террористического акта.

"Существовала опасность, что этот материал, если он будет украден, может быть использован в террористическом акте", - сказал чиновник агентству Reuters.

Власти не ответили на просьбы прокомментировать это письмо от 20 июля. Генеральный прокурор не ответил на просьбу о комментарии.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось.

Как сообщили правоохранители Ливана, в порту произошел взрыв селитры, которая хранилась в одном из портов. Она была конфискована с корабля, который принадлежал гражданину России и был арестован в порту Ливана еще в 2013 году.

Отметим, количество погибших в результате взрыва в Бейруте достигло 220 человек: пропавшими без вести остаются более 110 человек.

Также среди жертв взрыва в ливанской столице Бейруте есть украинец, погибший оказался 32-летний экономист Уильям Азар.