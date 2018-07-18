Чиновники смогут покупать авиабилеты по 15 тыс. гривен в одну сторону

Расходы на проезд в заграничной командировке составят до 30 тыс. на человека

Сегодня, 18 июля, Кабинет министров внес изменения в порядок использования средств госбюджета, предусмотренных для финансовой поддержки развития туризма. Соответствующий документ есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство урегулировало вопросы оплаты командировок чиновников для участия в международных и национальных выставках, а также для подготовки и проведения переговоров с целью заключения международных договоров по вопросам туризма.

На эти цели в 2018 году из госбюджета планируется потратить 3,88 млн гривен. В частности, чиновники запланировали принять участие в 34 туристических мероприятиях в пределах Украины. Затраты на командировки на одного человека будут включать 180 гривен суточных (3 дня по 60 гривен), 1200 гривен на проживание (600 гривен на два дня), 1200 гривен на проезд (по 600 гривен в одну сторону). Учитывая, что в этих мероприятиях будут принимать участие до двух представителей Министерства экономического развития и торговли, чиновники посчитали, что в течение 2018 года на эти цели будут потрачено более 175 тыс. гривен.

Вместе с тем, более существенные суммы чиновники запланировали потратить на командировки на проведение 14 презентаций туристических возможностей Украины на международных выставках. В частности, в правительстве запланировали следующие затраты в среднем на одного чиновника: 6750 гривен суточных (5 суток по 1350 гривен), 16200 гривен на проживание (4 суток по 4050 гривен) и 30000 на проезд (15000 гривен в каждую сторону). В делегациях заграницу будут принимать участие до пяти человек. Исходя из этого, общие затраты на такие командировки составят около 3,71 млн гривен.

Фото: постановление Кабмина

Фото: пояснительная записка

На размещенном на сайте Минэкономразвития календарном плане-графике презентаций о туристических возможностях Украины во время выставочно-ярмарочных мероприятий в сфере туризма на 2018 год указано, что в текущем году большинство из них будут проводиться в Европе.

Исходя из вышеуказанных цифр и плана-графика, можно прийти к выводу о завышенных запланированных затратах чиновников на оплату заграничных командировок. К примеру, авиабилеты в Барселону, где 27-29 ноября состоится одно из подобных мероприятий, можно купить за 4800-4900 гривен на рейс Ryanair в обе стороны, то есть более чем в шесть раз дешевле, чем запланировали чиновники. Правда, это стоимость билетов без багажа.

Но билет в обе стороны с багажом, но с одной пересадкой, стоит у Lufthansa 6460 гривен. Это примерно в пять раза меньше, чем запланировали чиновники.

Возможно, столь высокие затраты заключаются в том, что чиновники намерены принять участие в выставках за пределами Европы. Несколько таких мероприятий указаны в плане-графике Минэкономразвития, к примеру, 17-19 октября в Сингапуре. Но и по этому направлению можно купить билеты дешевле, чем за 30 тыс. гривен. К примеру, у польского LOT можно купить билеты с одной пересадкой за 20,8 тыс. гривен, то есть более чем на 10 тыс. гривен дешевле, чем себе запланировали чиновники.

Еще дешевле можно найти билеты, если лететь не с одной, а с двумя пересадками.

Напомним, ранее правительство поручило провести расследование в отношении главы Госрезерва Вадима Мосийчука, который с начала 2017 года девять раз был в командировках без согласования.