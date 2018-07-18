Чиновники зможуть купувати авіаквитки по 15 тис. гривень в одну сторону

Витрати на проїзд в закордонному відрядженні складуть до 30 тис. на особу

Сьогодні, 18 липня, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку використання коштів держбюджету, передбачених для фінансової підтримки розвитку туризму. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд врегулював питання оплати відряджень чиновників для участі у міжнародних та національних виставках, а також для підготовки і проведення переговорів з метою укладення міжнародних договорів з питань туризму.

Для цього в 2018 році з держбюджету планується витратити 3,88 млн гривень. Зокрема, чиновники запланували взяти участь у 34 туристичних заходах в межах України. Витрати на відрядження на одну особу будуть включати 180 гривень добових (3 дні по 60 гривень), 1200 гривень на проживання (600 гривень на два дні), 1200 гривень на проїзд (по 600 гривень в одну сторону). Враховуючи, що у цих заходах будуть брати участь до двох представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі, чиновники порахували, що протягом 2018 року на ці цілі буде витрачено понад 175 тис. гривень.

Разом з тим, більш істотні суми чиновники запланували витратити на відрядження на проведення 14 презентацій туристичних можливостей України на міжнародних виставках. Зокрема, в уряді запланували наступні витрати в середньому на одного чиновника: 6750 гривень добових (5 діб по 1350 гривень), 16200 гривень на проживання (4 доби по 4050 гривень) та 30000 на проїзд (15000 гривень в кожну сторону). У делегаціях за кордон будуть брати участь до п'яти осіб. Виходячи з цього, загальні витрати на такі відрядження складуть близько 3,71 млн гривень.

Фото: постанова Кабміну

Фото: пояснювальна записка

На розміщеному на сайті Мінекономрозвитку календарному плані-графіку презентацій про туристичні можливості України під час виставково-ярмаркових заходів у сфері туризму на 2018 рік зазначено, що поточного року більшість з них проводитиметься в Європі.

Виходячи з вищенаведених цифр і плану-графіка, можна прийти до висновку про завищені заплановані витрати чиновників на оплату закордонних відряджень. Приміром, квитки до Барселони, де 27-29 листопада відбудеться один з подібних заходів, можна купити за 4800-4900 гривень на рейс Ryanair в обидві сторони, тобто більш ніж у шість разів дешевше, ніж запланували чиновники. Правда, це вартість квитків без багажу.

Але квиток в обидві сторони з багажем, але з однією пересадкою, коштує у Lufthansa 6460 гривень. Це приблизно в п'ять разів менше, ніж запланували чиновники.

Можливо, настільки високі витрати полягають у тому, що чиновники мають намір прийняти участь у виставках за межами Європи. Кілька таких заходів зазначені в плані-графіку Мінекономрозвитку, приміром, 17-19 жовтня в Сінгапурі. Але і в цьому напрямі можна придбати квитки дешевше, ніж за 30 тис. гривень. Приміром, у польського LOT можна придбати квитки з однією пересадкою за 20,8 тис. гривень, тобто більш ніж на 10 тис. гривень дешевше, ніж собі запланували чиновники.

Ще дешевше можна знайти квитки, якщо летіти не з однією, а з двома пересадками.

Нагадаємо, раніше уряд доручив провести розслідування щодо глави Держрезерву Вадима Мосійчука, який з початку 2017 року дев'ять разів був у відрядженнях без погодження.