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Чиновники Фонда госимущества могут быть причастны к незаконной приватизации в Черкасской области

Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет информацию о незаконной приватизации стратегического предприятия в Черкасской области. Оперативники ГБР проверяют причастность должностных лиц Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госбюро расследований.

Пакет акций государственного предприятия планируется продать на аукционе по значительно более низкой цене, чем его рыночная стоимость - примерно 6 млрд гривен, сообщили в ГБР.

Правоохранители отметили, что из-за такой приватизации государство также ежегодно недополучало бы не менее 180 млн гривен гарантированной прибыли.

"Должностные лица ФГИУ, несмотря на предостережения от правоохранительных и государственных органов власти, продолжали подготовку к приватизации стратегического предприятия. Во время проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники ГБР изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность представителей Фонда", - говорится в сообщении.

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Фонд госимущества