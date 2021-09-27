Посадовці Фонду держмайна можуть бути причетні до незаконної приватизації в Черкаській області

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє інформацію щодо незаконної приватизації стратегічного підприємства в Черкаській області. Оперативники ДБР перевіряють причетність посадових осіб Фонду державного майна України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держбюро розслідувань.
Пакет акцій державного підприємства заплановано продати на аукціоні за значно нижчою ціною, ніж його ринкова вартість - приблизно 6 млрд гривень, повідомилив в ДБР.
Правоохоронці зазначили, що через таку приватизацію держава також щорічно недотримувала б щонайменше 180 млн гривень гарантованого прибутку.
"Посадовці ФДМУ, незважаючи на застереження від правоохоронних та державних органів влади, продовжували підготовку до приватизації стратегічного підприємства. Під час проведеня оперативно-слідчих заходів працівники ДБР вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність представників Фонду", - йдеться у повідомленні.