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Чиновникам в Украине повысили зарплаты: с чем это связано

Фото: зарплаты чиновникам повысили с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в схему окладов на должностях государственной службы. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 июля 2022 года, когда в Украине увеличился размер прожиточного минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 июля 2022 г. № 788.

Постановлением увеличен должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, с 5 100 до 5300 гривен.

Кроме того, должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения вырастет с 4 962 до 5 200 гривен.

Также должностной оклад ведущего специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения растет с 5 100 до 5 300 гривен.

Напомним, с 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 481 гривны до 2 600 гривен. Это предусмотрено законом о государственном бюджете.

Согласно законодательству, должностной оклад госслужащих не может быть меньше двух размеров прожиточных минимумов.

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Кабинет Министров УкраиныЗарплата в Украине