Чиновника Житомирской ОГА разоблачили на вымогательствах за выдачу документов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Руководитель одного из управлений ОГА требовал до 10 тысяч долларов от предприятий, которые занимаются вредным производством

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила главного специалиста Управления экологии и природных ресурсов Житомирской областной государственной администрации (ОГА) на вымогательствах за выдачу разрешительных документов предприятиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что чиновник организовал схему по вымогательству денег от предприятий региона, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ или другим вредным производством.

"За беспрепятственное согласование технической документации и предоставления разрешений на работу злоумышленник требовал до 10 тысяч долларов, в зависимости от коммерческих мощностей предприятия. Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом 15 тысяч гривен от фирмы, специализирующейся на предоставлении посреднических услуг по оформлению документации на выбросы загрязняющих веществ стационарными источниками", - сообщили в СБУ.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. На данный момент проверяется информация о других фактах коррупции со стороны чиновника и причастность к сделкам других должностных лиц ОГА.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили группу мошенников, которые прикрываясь якобы связями с президентом, требовали более 4 млн долларов за назначение глав Житомирской и Николаевской ОГА.

Также сообщалось, что пять должностных лиц "Киевгорсвета" заподозрили в миллионных растратах на установке систем освещения. При подготовке сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.