Чиновника "Закарпатского облавтодора" задержали на взятке в 325 тысяч гривен

В пятницу, 24 января, силовики задержали во время получения части взятки в сумме 325 тысяч гривен директора одного из госпредприятий "Закарпатского облавтодора" и начальника отдела филиала этого же предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что чиновники требовали у руководителя одного из филиалов облавтодора деньги на сумму 375 тысяч гривен, обещая оставить его на посту.



"В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.



Проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве задержали полицейского на взятке. Патрульный и его знакомый предложили предпринимателю якобы решить его проблемы с угрозами за денежное вознаграждение в сумме 150 тыс. долларов.

Также РБК-Украина писало, что компанию-фигуранта схемы в Минобороны признали банкротом. Компания фигурировала в расследовании коррупционных действий должностных лиц Министерства обороны, в результате которых госбюджету был нанесен ущерб в особо крупных размерах.