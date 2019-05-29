У чиновника вимагали 100 тис. доларів під виглядом громадської організації

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Зловмисники вимагали та отримали у в. о. Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів 100 тис. доларів

Правоохоронці викрили групу осіб, які вимагали та отримали у виконуючого обов'язки Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України 100 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Повідомляється, що правоохоронці викрили групу осіб, які, прикриваючись діяльністю громадської організації "Стоп корупції", вимагали та отримали у виконуючого обов'язки Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України грошові кошти в сумі 100 тис. доларів. Гроші вимагали за припинення навмисно організованих акцій протестів з вимогою звільнити з посади вказаного службовця, численних звернень в правоохоронні органи з розслідування нібито скоєних службових злочинів.

Зараз двоє організаторів злочину затримано. Їм інкримінуються дії, передбачені ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також в суд готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Військова прокуратура затримала у Вінницькій області шантажиста санаторію для учасників АТО, який вимагав 264 000 гривень.