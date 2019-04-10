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Чиновника Винницкой ОГА задержали на взятке

Новости » Происшествия    10.04.2019 - 19:49
Чиновника Винницкой ОГА задержали на взятке
Фото: взятка (РБК-Украина)

Фигурант требовал и получал деньги от представителей коммерческих структур

Чиновника Винницкой областной государственной администрации задержали при получении 180 тыс. гривен взятки от победителя тендера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Правоохранители собрали материалы противоправной деятельности должностного лица Винницкой ОГА, которое наладило систему получения "откатов" от субъектов хозяйствования.

В ходе следствия было установлено, что фигурант требовал и получал деньги от представителей коммерческих структур, которые побеждали в тендерах на проведение работ за бюджетные средства. Сумма "отката" составляла 10% от суммы перечисленных средств по актам выполненных работ.

9 апреля во время получения почти 180 тыс. гривен взятки должностное лицо было задержано полицией в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В связи с инцидентом было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

 

фото: npu.gov.ua

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области был задержан командир взвода воинской части Вооруженных сил Украины по подозрению в получении взятки. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 57 тыс. гривен.

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