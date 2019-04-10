Чиновника Вінницької ОДА затримали на хабарі

Фото: хабар (РБК-Україна)

Фігурант вимагав і отримував гроші від представників комерційних структур

Чиновника Вінницької обласної державної адміністрації затримали при отриманні 180 тис. гривень хабара від переможця тендеру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції області.

Правоохоронці зібрали матеріали протиправної діяльності посадової особи Вінницької ОДА, яке налагодило систему отримання "відкатів" від суб'єктів господарювання.

У ході слідства було встановлено, що фігурант вимагав і отримував гроші від представників комерційних структур, які перемагали у тендерах на проведення робіт за бюджетні кошти. Сума "відкату" становила 10% від суми перерахованих коштів за актами виконаних робіт.

9 квітня під час отримання майже 180 тис. гривень хабара посадовця було затримано поліцією в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

У зв'язку з інцидентом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Фото: npu.gov.ua

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харківській області був затриманий командир взводу військової частини Збройних сил України за підозрою в отриманні хабара. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Суд обрав щодо підозрюваного міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 57 тис. гривень.