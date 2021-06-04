Чиновника "Укрзализныци" задержали на взятке: вымогал деньги за договор на поставку воды

В Сумской области на получении взятки задержан служащий "Укрзализныци". Мужчина вымогал деньги за заключение договора на поставку питьевой воды из скважины, которая находится в пользовании территориального управления УЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что начальник территориального отдела филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий" УЗ вымогал от предпринимателя 5 тысяч долларов. За эту сумму чиновник был согласен заключить договор на поставку питьевой воды из скважины, которая находится в пользовании управления. Правоохранители задержали его в момент передачи денег. Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения. Фото: чиновника "Укрзализныци" задержали на взятке (facebook.com/pgo.gov.ua)