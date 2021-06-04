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Чиновника "Укрзализныци" задержали на взятке: вымогал деньги за договор на поставку воды

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Сумской области на получении взятки задержан служащий "Укрзализныци". Мужчина вымогал деньги за заключение договора на поставку питьевой воды из скважины, которая находится в пользовании территориального управления УЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что начальник территориального отдела филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий" УЗ вымогал от предпринимателя 5 тысяч долларов. За эту сумму чиновник был согласен заключить договор на поставку питьевой воды из скважины, которая находится в пользовании управления.

Правоохранители задержали его в момент передачи денег. Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: чиновника "Укрзализныци" задержали на взятке (facebook.com/pgo.gov.ua)

Напомним, 2 июня правоохранители сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств. Деньги были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Отметим, 3 июня экс-следователю СБУ объявили подозрение в вымогательстве взятки. Он требовал от иностранца 80 тысяч долларов в обмен на содействие по смягчению меры пресечения и отмене ареста его имущества.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины разоблачила работника Львовского областного госпиталя ветеранов на вымогательстве взяток.

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