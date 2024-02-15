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Чиновника Мінкульту спіймали на хабарі: обіцяв допомогти вивезти антикварну зброю

Фото: чиновника Мінкульту спіймали на хабарі (gp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці викрили у Києві чиновника Міністерства культури та інформполітики. Він обіцяв за "плату" допомогти вивезти з країни антикварну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, за обіцянку вплинути на третіх осіб для безперешкодного вивезення антикварної холодної зброї за межі України поза митним контролем, без дозвільних документів та огляду чиновник МКІП требовал 3 300 доларів.

 

Фото: затримання чиновника Мінкульту (gp.gov.ua)

Співробітники правоохоронних органів затримали його під час отримання другої частини хабара.

За місцем проживання фігуранта вилучено 10 000 тисяч доларів США та 200 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Також готується підозра для затриманого чиновника і вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці у Вінницькій області затримали на хабарі керівника Тульчинської окружної прокуратури.


 

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