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Чиновника Минкульта поймали на взятке: обещал помочь вывезти антикварное оружие

Фото: чиновника Минкульта поймали на взятке (gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители разоблачили в Киеве чиновника Министерства культуры и информполитики. Он обещал за "плату" помочь вывезти из страны антикварное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По информации правоохранителей, за обещание повлиять на третьих лиц для беспрепятственного вывоза антикварного холодного оружия за пределы Украины вне таможенного контроля, без разрешительных документов и осмотра чиновник МКИП требовал 3 300 долларов.

 

Фото: задержание чиновника Минкульта (gp.gov.ua)

Сотрудники правоохранительных органов задержали его во время получения второй части взятки. 

По месту жительства фигуранта изъято 10 000 тысяч долларов США и 200 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Также готовится подозрение для задержанного чиновника и решается вопрос насчет избрания ему меры пресечения. 

Напомним, недавно правоохранители в Винницкой области задержали на взятке руководителя Тульчинской окружной прокуратуры.



 

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