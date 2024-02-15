Чиновника Минкульта поймали на взятке: обещал помочь вывезти антикварное оружие

По информации правоохранителей, за обещание повлиять на третьих лиц для беспрепятственного вывоза антикварного холодного оружия за пределы Украины вне таможенного контроля, без разрешительных документов и осмотра чиновник МКИП требовал 3 300 долларов.

Фото: задержание чиновника Минкульта (gp.gov.ua)

Сотрудники правоохранительных органов задержали его во время получения второй части взятки.

По месту жительства фигуранта изъято 10 000 тысяч долларов США и 200 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Также готовится подозрение для задержанного чиновника и решается вопрос насчет избрания ему меры пресечения.

Напомним, недавно правоохранители в Винницкой области задержали на взятке руководителя Тульчинской окружной прокуратуры.





