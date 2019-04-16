Чиновника "Киевоблэнерго" задержали на взятке

Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)

За взятку чиновник обещал ускорить подписание договоров на поставку электроэнергии

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке руководителя одного из региональных подразделений ПАО "Киевоблэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с руководителем частной компании, занимающейся электромонтажными работами, требовали деньги от предпринимателей. За различные суммы взятки злоумышленники обещали представителям коммерческих структур ускорить процесс подписания договоров на поставку электроэнергии.

Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностным лицом и его сообщником восьмидесяти семи тысяч гривен от частного предпринимателя. Правоохранители задержали обоих фигурантов дела в одном из городов Киевской области после получения всей суммы взятки и передачи подписанного договора.

В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

РБК-Украина писало, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) вместе с работниками Нацполіції задержали начальника отделения Мукачевского пограничного отряда Западного регионального управления при получении взятки.

Ранее сообщалось, что СБУ уличила в систематических взятках заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Киеве.