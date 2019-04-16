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Посадовця "Київобленерго" затримали на хабарі

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 15:41
Посадовця "Київобленерго" затримали на хабарі
Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

За хабар посадовець обіцяв прискорити підписання договорів на постачання електроенергії

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі керівника одного з регіональних підрозділів ПАТ "Київобленерго". Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець спільно з керівником приватної компанії, що займається електромонтажними роботами, вимагали гроші від підприємців. За різні суми хабаря зловмисники обіцяли представникам комерційних структур прискорити процес підписання договорів на постачання електроенергії.

Фото: затримання хабарника (ssu.gov.ua)

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем та його спільником вісімдесяти семи тисяч гривень від приватного підприємця. Правоохоронці затримали обох фігурантів справи в одному з міст Київської області після отримання всієї суми хабара та передачі підписаного договору.

У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 

РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) разом з працівниками Нацполіції затримали начальника відділення Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління при одержанні хабаря

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила в систематичних хабарях заступника начальника відділу Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Києві. 

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