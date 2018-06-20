Посадовця Державної екологічної інспекції викрили на хабарі

Хабар складав 100 тис. гривень

У Черкаській області на хабарі у 100 тис. гривень поліція викрила посадовця Державної екологічної інспекції. Про це повідомляє прес-служба Головного упраління Національної поліції.

"Правоохоронці встановили причетність одного із заступників начальника відділу Державної екологічної інспекції у Черкаській області до хабарництва. Також до злочинної діяльності зловмисниця залучила свого чоловіка та ще одного громадянина", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучені кошти Так, оперативники обласного Управління захисту економіки Нацполіції спільно з слідчими слідчого управління поліції в Черкаській області за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області встановили, що неправомірну вигоду посадовець вимагала від суб’єкта підприємницької діяльності за позитивне проходження перевірки підприємства на предмет дотримання екологічного законодавства.

"Правоохоронці затримали посередника неподалік від залізничного вокзалу. У громадянина вилучили 100 тис. гривень, які в подальшому він повинен був передати подружжю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у керівника Миколаївського слідчого ізолятора викрили на систематичних хабарах.