Посадовця Державної екологічної інспекції викрили на хабарі

Хабар складав 100 тис. гривень
У Черкаській області на хабарі у 100 тис. гривень поліція викрила посадовця Державної екологічної інспекції. Про це повідомляє прес-служба Головного упраління Національної поліції.
"Правоохоронці встановили причетність одного із заступників начальника відділу Державної екологічної інспекції у Черкаській області до хабарництва. Також до злочинної діяльності зловмисниця залучила свого чоловіка та ще одного громадянина", - йдеться у повідомленні.
"Правоохоронці затримали посередника неподалік від залізничного вокзалу. У громадянина вилучили 100 тис. гривень, які в подальшому він повинен був передати подружжю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у керівника Миколаївського слідчого ізолятора викрили на систематичних хабарах.