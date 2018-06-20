Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Посадовця Державної екологічної інспекції викрили на хабарі

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 00:30
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)

Хабар складав 100 тис. гривень

У Черкаській області на хабарі у 100 тис. гривень поліція викрила посадовця Державної екологічної інспекції. Про це повідомляє прес-служба Головного упраління Національної поліції.

"Правоохоронці встановили причетність одного із заступників начальника відділу Державної екологічної інспекції у Черкаській області до хабарництва. Також до злочинної діяльності зловмисниця залучила свого чоловіка та ще одного громадянина", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучені кошти
Так, оперативники обласного Управління захисту економіки Нацполіції спільно з слідчими слідчого управління поліції в Черкаській області за процесуального керівництва прокуратури Черкаської області встановили, що неправомірну вигоду посадовець вимагала від суб’єкта підприємницької діяльності за позитивне проходження перевірки підприємства на предмет дотримання екологічного законодавства.
 

"Правоохоронці затримали посередника неподалік від залізничного вокзалу. У громадянина вилучили 100 тис. гривень, які в подальшому він повинен був передати подружжю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у керівника Миколаївського слідчого ізолятора викрили на систематичних хабарах.

 

У справі про хабар детективу НАБУ затримали брата Дубового Керівника Миколаївського СІЗО викрили на систематичних хабарах
Теги публікації: взятка, Черкасская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся