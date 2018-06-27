Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.31
НБУ 2618.92
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.58
НБУ 3056.8
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Чиновника Держслужби з питань праці затримали на хабарі

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 13:07
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Посадовець вимагав 20 тис. гривень від місцевого приватного підприємця

У Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі чиновника Державної служби з питань праці. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники СБУ викрили на хабарі головного державного інспектора одного зі структурних підрозділів Управління Державної служби з питань праці в Івано-Франківській області", - йдеться у повідомленні.

Так, оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 20 тис. гривень від місцевого приватного підприємця за не відображення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці.

Також зазначається, що співробітники СБ України затримали чиновника за місцем проживання під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кропивницькому співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі посадовця Державної фіскальної служби.

У Кропивницькому викрили на хабарі посадовця ДФС У Дніпрі викрили на хабарі командира роти патрульної поліції
Теги публікації: взятка, госслужащие, Івано-Франківська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся