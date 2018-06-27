Чиновника Держслужби з питань праці затримали на хабарі

Посадовець вимагав 20 тис. гривень від місцевого приватного підприємця

У Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі чиновника Державної служби з питань праці. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники СБУ викрили на хабарі головного державного інспектора одного зі структурних підрозділів Управління Державної служби з питань праці в Івано-Франківській області", - йдеться у повідомленні.

Так, оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 20 тис. гривень від місцевого приватного підприємця за не відображення виявлених порушень законодавства у сфері охорони праці.

Також зазначається, що співробітники СБ України затримали чиновника за місцем проживання під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кропивницькому співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі посадовця Державної фіскальної служби.