Чиновника ГФС в Киеве будут судить за мошенничество и взяточничество

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд дело заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, которого подозревают в получении 12 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя директора ГБР Ольгу Варченко в Facebook.

Отмечается, что по версии следствия, правохранитель пообещал частному предпринимателю помочь закрыть уголовное производство против него и вернуть документы, изъятые во время обысков. Свои услуги он оценил в 12 тысяч. долларов.

"Служащий ГФС не только требовал взятку у предпринимателя, но и обманул его, зная, что влиять на следователей, которые открыли уголовное производство, он никоим образом не может", - сказала Варченко.

Теперь правоохранителю грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 3 ст. 190 УКУ).

РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили должностное лицо Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУДФС в Киевской области во время получения взятки от частного предпринимателя. Он требовал 2,5 тыс. долларов за не принятие действий по принудительному взысканию налогового долга.

Ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове задержали двух таможенников и пограничников во время получения неправомерной выгоды.