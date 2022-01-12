ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чиновника КГГА задержали во время получения "отката" на 4 млн гривен

Новина українською →
Киев, Среда 12 января 2022 11:49
Чиновника КГГА задержали во время получения "отката" на 4 млн гривен Фото: при получении "отката" КГГА задержало чиновника (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Правоохранители задержали в Киеве руководителя одного из коммунальных предприятий Киевской государственной городской администрации (КГГА). Его уличили в вымогательстве "отката" в размере 4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения денег, которые выделялись КГГА для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов. Как выяснилось, к ней причастен заместитель начальника управление капитальных вложений КО "Киевзеленстрой".

Чиновника задержали во время получения почти 1,7 млн ​​гривен. Ранее была задокументирована передача им еще 2,4 млн гривен. Вместе с ним задержали и посредника, который обеспечивал реализацию преступной схемы.

В ГБР выяснили, что чиновник вымогал у коммерческих структур взятки за обеспечение их побед в соответствующих тендерных торгах.

Фото: в Киеве на "откате" задержали чиновника (dbr.gov.ua)

Напомним, в Харькове на взятке попался инспектор Укртрансбезопасности. Он продавал водительские удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
DAILY
Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции