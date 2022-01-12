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Чиновника КМДА затримали під час отримання "відкату" на 4 млн гривень

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Київ, Середа 12 січня 2022 11:49
Чиновника КМДА затримали під час отримання "відкату" на 4 млн гривень Фото: під час отримання "відкату" КМДА затримало чиновника (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці затримали у Києві керівника одного з комунальних підприємств Київської державної міської адміністрації (КМДА). Його викрили у вимаганні "відкату" у розмірі 4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання грошей, які виділялися КМДА для оплати робіт з капітального ремонту парків та скверів. Як з'ясувалося, до неї причетний заступник начальника управління капітальних вкладень КО "Київзеленбуд".

Чиновника затримали під час отримання майже 1,7 млн ​​гривень. Раніше було задокументовано передачу їм ще 2,4 млн гривень. Разом із ним затримали і посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми.

У ДБР з'ясували, що чиновник вимагав у комерційних структур хабарі за забезпечення їх перемог у відповідних тендерних торгах.

Фото: у Києві на "відкаті" затримали чиновника (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, у Харківі на хабарі попався інспектор Укртрансбезпеки. Він продавав посвідчення водія без відвідування автошколи та складання іспитів.

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ДБР
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