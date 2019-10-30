У чиновника Фонду держмайна вилучили понад півмільйона доларів

Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Чиновник був затриманий за вимагання хабара

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під час обшуку за місцем роботи затриманого за хабарництво чиновника Фонду держмайна виявили та вилучили понад 500 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, правоохоронці затримали чиновника регіонального відділу Фонду держмайна за вимагання хабара від керівника підпорядкованого держпідприємства.

"Керівник одного із відділів держустанови у 30 тисяч доларів оцінив надання дозволу на законне розпаювання земельних ділянок держпідприємства для подальшої приватизації працівниками. "Бонусом" за цю суму було перепідписання контракту на продовження перебування директора комбінату на посаді", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що чиновник був затриманий під час отримання всієї суми хабара. Під час обшуку за місцем роботи затриманого правоохоронці виявили та вилучили понад 500 тисяч доларів та коштовні золоті вироби.

"Посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Києві правоохоронці під час отримання хабара затримали співробітника Національного банку України. Затриманий вимагав 50 тис. доларів за сприяння у наданні ліцензії для діяльності з обміну валют.