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В Сумах депутат облсовета вымогал деньги на предвыборную кампанию, - СБУ

Сумы, Пятница 23 октября 2020 19:03
В Сумах депутат облсовета вымогал деньги на предвыборную кампанию, - СБУ
Фото: деньги (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разоблачили депутата Сумского областного совета на вымогательстве 4 тысяч долларов на предвыборную кампанию. "Спонсорскую помощь" подозреваемый вымогал от руководителя коммунального предприятия.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, в случае отказа от "помощи" депутат угрожал руководителю предприятия физической расправой. Депутата задержали во время получения второй половины "помощи" в размере 3 тысячи долларов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 189 УК Украины, сейчас ведется расследование. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

В случае доказательства вины депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Луганской области за вымогательство задержали вице-мэра одного из городов. Чиновник требовал от предприятий "проценты" за победу в тендерах.

Кроме того, в сентябре за вымогательство взятки задержали главного налоговика Тернополя и его сына.

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Новости Украины Происшествия Служба безопасности УкраиныСумыдепутатывымогательство

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