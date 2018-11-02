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Чиновника "Черкасского военного лесничества" разоблачили на незаконной вырубке и реализации леса

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 11:25
Фото: изъятая древесина (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: изъятая древесина (facebook.com/SecurSerUkraine)

По указанному факту начато уголовное производство

Чиновника госпредприятия "Черкасское военное лесничество" разоблачили на незаконной вырубке и реализации леса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как отмечается, старший мастер леса наладил механизм получения взяток от коммерсантов за незаконную вырубку и вывоз леса. Так, чиновник "Черкасского военного лесничества" потребовал более 50 тыс. гривен от предпринимателя за отгрузку почти 40 куб. м леса без заключения соответствующих договоров и по заниженной стоимости. Злоумышленника задержали во время получения взятки.

Внастоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании ему меры пресечения и отстраненит от должности.

 

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области разоблачили схему незаконной вырубки лесов и экспорта древесины. Дельцы незаконно экспортировали древесину в несколько стран Азии.

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Новости Украины Служба безопасности Украинывырубка леса
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