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Посадовця "Черкаського військового лісництва" викрили на незаконній вирубці та реалізації лісу

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 11:25
Фото: вилучена деревина (facebook.com/SecurSerUkraine)
Фото: вилучена деревина (facebook.com/SecurSerUkraine)

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження

Посадовця держпідприємства "Черкаське військове лісництво" викрили на незаконній вирубці та реалізації лісу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як зазначається, старший майстер лісу налагодив механізм отримання хабарів від комерсантів за незаконну вирубку та вивезення лісу. Так, посадовець "Черкаського військового лісництва" вимагав понад 50 тис. гривень від підприємця за відвантаження майже 40 куб. м лісу без укладання відповідних договорів та за заниженою вартістю. Зловмисника затримали під час отримання хабара.

Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

 

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Київській області викрили схему незаконної вирубки лісів та експорту деревини. Ділки незаконно експортували деревину до кількох країн Азії.

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