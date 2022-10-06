UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чиновник виконавчої служби Одеси організував масштабну корупційну схему: деталі

Фото: СБУ викрила у виконавчій службі Одеси корупційну схему (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Один з керівників державної виконавчої служби Одеської області організував масштабну корупційну схему. Він за хабарі "пришвидшував" процес зняття арешту з майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Гроші з людей повинні були вимагати державні виконавці. Вони передавали кошти у вигляді щомісячної "данини" через своїх безпосередніх керівників. "Заробіток" з кожного підрозділу становив понад тисячу доларів в місяць. Організатор схеми забирав половину хабарів.

Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого як "посередника" для передачі грошей. СБУ затримала обох учасників схеми під час отримання чергової суми.

Раніше правоохоронці задокументували незаконну передачу ще майже 200 тисяч гривень.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 ККУ. Затриманим оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Фото: СБУ викрила у виконавчій службі Одеси корупційну схему (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Житомирській митниці схему, яка завдала збитків державі на 40 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниОдесакоррупция