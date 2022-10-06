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Чиновник виконавчої служби Одеси організував масштабну корупційну схему: деталі

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Одеса, Четвер 06 жовтня 2022 10:41
Чиновник виконавчої служби Одеси організував масштабну корупційну схему: деталі Фото: СБУ викрила у виконавчій службі Одеси корупційну схему (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Один з керівників державної виконавчої служби Одеської області організував масштабну корупційну схему. Він за хабарі "пришвидшував" процес зняття арешту з майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Гроші з людей повинні були вимагати державні виконавці. Вони передавали кошти у вигляді щомісячної "данини" через своїх безпосередніх керівників. "Заробіток" з кожного підрозділу становив понад тисячу доларів в місяць. Організатор схеми забирав половину хабарів.

Щоб приховати незаконну діяльність, чиновник залучив свого знайомого як "посередника" для передачі грошей. СБУ затримала обох учасників схеми під час отримання чергової суми.

Раніше правоохоронці задокументували незаконну передачу ще майже 200 тисяч гривень.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 ККУ. Затриманим оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Фото: СБУ викрила у виконавчій службі Одеси корупційну схему (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на Житомирській митниці схему, яка завдала збитків державі на 40 млн гривень.

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