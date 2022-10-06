Чиновник исполнительной службы Одессы организовал масштабную коррупционную схему: детали

Один из руководителей государственной исполнительной службы Одесской области организовал масштабную коррупционную схему. Он за взятки "ускорял" процесс снятия ареста с имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Деньги должны были требовать государственные исполнители. Они передавали средства в виде ежемесячной "дани" через своих непосредственных руководителей. "Заработок" из каждого подразделения составлял более тысячи долларов в месяц. Организатор схемы забирал половину взяток.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, чиновник привлек своего знакомого как "посредника" для передачи денег. СБУ задержала обоих участников схемы при получении очередной суммы.

Ранее правоохранители задокументировали незаконную передачу еще около 200 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УКУ. Задержанным объявили подозрение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Фото: СБУ разоблачила в исполнительной службе Одессы коррупционную схему (ssu.gov.ua)