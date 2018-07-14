Посадовця Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві

Затриманий підозрюється в отриманні 20 тисяч гривень хабарів щодня

Старший держінспектор одного з митних постів Одеської митниці ДФС був викритий на систематичному хабарництві співробітниками Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, у відомстві інформують, що посадовець вимагав від громадян гроші за переміщення через держкордон транспортних засобів з вантажем фруктів без належного митного оформлення.

Фото: СБУ затримала чиновника Одеської митниці

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому посадовцю про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

"Тіньова каса" коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, складала понад двадцять тисяч гривень щодня. Співробітники СБУ затримали зловмисника згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового "траншу" у розмірі сім тисяч гривень", - сказано у повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.

Операція з викриття хабарника проводилась спільно з прокуратурою.

Нагадаємо, як повідомлялося у п'ятницю, правоохоронці затримали керівника одного з підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області та його пособника. Вони вимагали 500 тисяч гривень хабаря з підприємця.