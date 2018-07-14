Посадовця Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві

Новини Надзвичайні події 14.07.2018 - 17:52
Фото: затримання чиновника (ssu.gov.ua)
Фото: затримання чиновника (ssu.gov.ua)

Затриманий підозрюється в отриманні 20 тисяч гривень хабарів щодня

Старший держінспектор одного з митних постів Одеської митниці ДФС був викритий на систематичному хабарництві співробітниками Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, у відомстві інформують, що посадовець вимагав від громадян гроші за переміщення через держкордон транспортних засобів з вантажем фруктів  без належного митного оформлення.

Посадовця Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві
Посадовця Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві
Посадовця Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві
Посадовця Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві
Посадовця Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві
Посадовця Одеської митниці викрито на систематичному хабарництві
 

Фото: СБУ затримала чиновника Одеської митниці

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому посадовцю про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

"Тіньова каса" коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, складала понад двадцять тисяч гривень щодня. Співробітники СБУ затримали зловмисника згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергового "траншу" у розмірі сім тисяч гривень", - сказано у повідомленні.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.

Операція з викриття хабарника проводилась спільно з прокуратурою.

Нагадаємо, як повідомлялося у п'ятницю, правоохоронці затримали керівника одного з підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області та його пособника. Вони вимагали 500 тисяч гривень хабаря з підприємця.

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Теги:  Одеса,  Служба безпеки України,  Одеса,  взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС